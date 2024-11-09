Москва, 9 ноября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Одна из московских клиник предоставляет клиенткам возможность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова, сообщил 9 ноября телеканал RTVI.

ТАСС/Евгений Софийчук

Глава компании Сергей Яковенко в беседе с журналистам подтвердил этот факт и рассказал, что биоматериал оказался в распоряжении клиники благодаря его знакомству с Дуровым.

«Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Мы начали дружить, может быть, лет 10−12 или где-то 14 лет назад, наверное. Предложил (предоставить донорскую сперму. — Прим. ред.) он сам. Примерно тогда предложил, когда мы познакомились», — сообщил Яковенко.

Процедура ЭКО проходит бесплатно, все расходы на её проведение Дуров взял на себя, сказано также в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в июле Дуров сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах. Основатель Telegram рассказал, что 15 лет назад один из его друзей попросил помочь завести ребёнка, сдав сперму в клинике. Также Дуров сообщил, что намерен открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.

Юрист Александр Хаминский отмечал, что матери биологических детей Дурова могут засудить его в случае раскрытия ДНК-кода. По словам Хаминского, в случае выявления совпадений основателя Telegram накроет волна судебных исков, ведь среди сотни женщин найдутся те, кто станет утверждать, что они забеременели не в результате ЭКО, а после полового контакта с предпринимателем.