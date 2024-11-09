Сочи, Краснодарский край, 9 ноября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. В ближайшее время на территории Бурунди планируется открыть центр управления кризисными ситуациями, созданный при участии России, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Мы готовы также продвигать в страны Африки российские технологии и технику для реагирования на различные чрезвычайные ситуации. К примеру, в ближайшее время мы планируем открыть в Бурунди региональный центр управления кризисными ситуациями», — сказал он.

Кобяков уточнил, что РФ может оказать поддержку партнёрам в Африке в решении иных проблем общего характера, среди которых борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.

Первая министерская конференция Форума партнёрства «Россия — Африка» проходит 9–10 ноября в Университете «Сириус» на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Как передавало ИА Регнум, на этой конференции Кобяков также заявил, что Россия откроет торговые представительства в Танзании и Сенегале.

Ранее глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что республика Мали довольна текущим сотрудничеством с Россией в сфере безопасности, в связи с чем намерена его расширить. По его словам, в отличие от сотрудничества с Францией в прошлом, партнёрство с Россией обеспечивает республике автономию в сфере безопасности. Диоп уточнил, что, помимо инструкторов, для обучения личного состава Вооружённых сил Мали Россия также поставляет в страну оружие и боеприпасы.

В МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с поддержкой Украиной террористов в Африке. По словам исполняющего обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгия Михно, киевский режим активно и открыто поддерживает террористические группировки на Африканском континенте.