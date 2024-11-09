Рим, 9 ноября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Археологический парк древнего города Помпеи с 15 ноября введёт дневной лимит посетителей, максимальное число которых не должно будет превышать 20 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

На сайте парка его администрация объяснила такое решение тем, что прошедшим летом территорию объекта посетили более 4 млн человек, что является рекордом. При этом каждое первое воскресенье месяца парк можно посещать бесплатно.

В один из таких дней здесь побывало более 36 тыс. человек. В администрации пожаловались, что это стало огромной нагрузкой на персонал и достопримечательности парка.

Директор комплекса Габриэль Цухтригель уточнил, что сейчас разрабатывается серия проектов, которая должна минимизировать риски, связанные с наплывами посетителей.

«Мы работаем над серией проектов, чтобы ослабить антропогенную нагрузку на объект, которая может представлять риск как для людей, например, в случае землетрясения, так и для наследия, столь уникального и хрупкого», — отметил он.

Древнеримский город Помпеи исчез после извержения вулкана Везувий, которое произошло в 79 году н. э. Населённый пункт оказался засыпан вулканическим пеплом. Археологи смогли восстановить большую часть объектов в городе, которые были объедены в археологический парк.

Как сообщало ИА Регнум, этой осенью 2018 года группа археологов объявила, что общепринятая дата гибели Помпеи — 24 августа 79 года до н. э. — может быть ошибочной. Учёные нашли при раскопках в древнем городе запись, сделанную двумя месяцами позже — 17 октября. Специлисты также обратили внимание на то, что уже в XIX веке при раскопках были обнаружены окаменелые осенние плоды, что также указывает на более позднюю дату.