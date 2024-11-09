Москва, 9 ноября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Киев имеет минимальное и символическое значение, поскольку срок его пребывания в этой должности закончится уже 1 декабря. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог Юрий Светов.

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Эксперт отметил, что Боррель может что угодно сейчас обещать и говорить, но решать будут уже другие люди.

«Руководство ЕС будет продолжать обещать Украине, что «не смотрите на Трампа, Европа будет с вами». Хотя […] команда Трампа, говоря о создании демилитаризованной зоны, предлагает порядок в этой демилитаризованной зоне обеспечивать войскам НАТО и Европейскому союзу, Британии, но ни в коем случае не американцам. Сами они этого делать не намерены», — подчеркнул политолог.

До тех пор, пока Трамп не сформулировал чётко, как ему видится развитие ситуации вокруг конфликта на Украине, европейцы могут только рассуждать. Решение не за ними, решение за американцами, добавил эксперт.

Одной из возможных причин визита Борреля на Украину политолог назвал опасения европейских политиков из-за вероятных резких шагов и движений со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Так, он обещал, что Украина произведёт миллион беспилотников и всеми будет атаковать Россию. И в этой ситуации вполне возможны продолжения попыток нанести удар по атомным электростанциям России, рассказал Светов.

«Европейцы хотят всё-таки немножко придержать Зеленского от полнейших глупостей, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Особенно после того, как Зеленский был в Будапеште на встрече европейского политического сообщества и фактически закатывал там истерику и чуть ли не бросался на всех, кто там был, обвиняя, что они не помогают и не заботятся о Украине», — подчеркнул эксперт.

Боррель в ходе визита в Киев 9 ноября заявил, что выступает за наращивание Евросоюзом военной поддержки Украины. Также он поддержал «разрешение» ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России.

Военная миссия Евросоюза к концу зимы 2024-25 гг. подготовит 75 тыс. военнослужащих ВСУ, заявил 9 ноября в ходе визита в Киев глава внешнеполитической службы ЕС. Страны Евросоюза пока не пришли к консенсусу о возможности переноса этой миссии на территорию Украины, сказал он. Военные инструкторы Евросоюза уже подготовили 70 тыс. военнослужащих ВСУ, добавил он.