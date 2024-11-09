Киев, 9 ноября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Киев 9 ноября заявил, что выступает за наращивание Евросоюзом военной поддержки Украины.

Lorena SopÃƒÂªNa/Global Look Pressм

Также он поддержал «разрешение» ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России.

В мае руководители киевского режима обратились к администрации США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Аналогичные обсуждения идут и в ряде европейских стран.

13 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь такие удары технически могут наноситься только военнослужащими стран НАТО, отметил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября президент предложил обновить ядерную доктрину России. Агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Министерство обороны РФ рассматривает и будет предлагать различные варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием по территории России, заявил Путин в октябре. Он также выразил надежду, что руководители стран услышали предупреждение России о том, каким будет ответ на такие удары.