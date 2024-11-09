Сочи, Краснодарский край, 9 ноября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Россия планирует открыть в Танзании и в Сенегале торговые представительства, заявил советник президента России Антон Кобяков.

Александр Рюмин/ТАСС

«В ближайшее время планируется открыть торгпредства в Сенегале и Танзании», — сказал он.

Первая министерская конференция Форума партнёрства «Россия — Африка» проходит 9–10 ноября в Университете «Сириус» на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что республика Мали довольна текущим сотрудничеством с Россией в сфере безопасности, в связи с чем намерена его расширить. По его словам, в отличие от сотрудничества с Францией в прошлом, партнёрство с Россией обеспечивает республике автономию в сфере безопасности. Диоп уточнил, что, помимо инструкторов, для обучения личного состава Вооружённых сил Мали Россия также поставляет в страну оружие и боеприпасы.

В МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с поддержкой Украиной террористов в Африке. По словам исполняющего обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгия Михно, киевский режим активно и открыто поддерживает террористические группировки на Африканском континенте.