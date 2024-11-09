Париж, 9 ноября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Головко», носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», начал проход пролива Ла-Манш, сообщила 9 ноября пресс-служба Северного флота.

Лев Федосеев/ТАСС

«В настоящее время фрегат пересек его самую узкую часть — Па-де-Кале. Дальний поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота — Североморска», — сообщила ТАСС пресс-служба.

Моряки на переходе в акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей уже провели несколько учений по охране и обороне корабля. С момента выхода из Североморска фрегат прошел уже более 1,5 тыс. морских миль.

Фрегат «Адмирал Головко» — многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ фрегат был принят в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой «Калибр».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Северного флота сообщала, что в течение следующих нескольких месяцев отряд кораблей и судов будет заниматься выполнением задач дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основными задачами похода являются демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

В июне отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что средства противовоздушной обороны западных стран не способны защитить их от российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении армии США. Россия, лидер в разработках этого вида оружия, за последние годы создала множество образцов таких ракет, включая «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.