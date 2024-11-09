Москва, 9 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Космонавты на орбите часто видят один и тот же сон. Об этом 9 ноября на фестивале «ВНауке 2.0» рассказал российский космонавт Андрей Федяев.

Илья Питалев/РИА Новости Андрей Федяев

По его словам, им снится, что они идут по земле, встречают знакомых, а те их не узнают и удивляются, почему они не в космосе.

Фадеев сообщил, что такой сон не раз снился разным людям, но сам он ничего подобного не видел. Он считает, что мозг просто программирует на воспроизведение такого сновидения, когда человек слышит подобную историю.

«Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло — как зараза какая-то, может быть. Но меня не коснулось», — процитировало «РА Новости» космонавта.

Он признался, что ему на орбите снились самые обычные сны — как цветные, так и чёрно-белые.

Как сообщало ИА Регнум, командир отряда космонавтов Олег Кононенко 27 сентября рассказал, как космонавты чихают в скафандре. По его словам, там есть специальное устройство, которое помогает им, если захочется чихнуть ― вальсальва. Оно позволяет выравнять давление в ушах в случае его резкого изменения.

Космонавт-испытатель Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Герой России Андрей Борисенко рассказал о впечатлениях, которые испытал, впервые увидев Землю из космоса. Он признался, что главной стала мысль о том, как же красивая наша планета.

Ранее Артемьев пошутил, что при встрече с инопланетянами нужно сразу сделать селфи. После этого, по словам космонавта, следует начать съёмку всего происходящего, чтобы пришедшие потом люди поняли, что делать дальше с инопланетянами или с какой-то другой непонятной ситуацией.