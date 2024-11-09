Буй, Костромская область, 9 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников, который ранее назвал горожанина «никчёмышем», получил награду за связи с населением. Об этом он 9 ноября сообщил на своей странице во «Вконтакте».

buy. kostroma. gov.ru Игорь Ральников

«От всей души поздравляю всех нас с почётной бронзой Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями», — написал он.

Ранее Ральников назвал «инфантильным никчёмышем» горожанина, который его критиковал. В публикации на своей странице мэр заявил, что жители Буя якобы попытались самоутвердиться через критику властей. Также он заявил, что во время публичных выступлений горожане «трусливо прячут глаза».

После данного сообщения подписчики чиновника предположили, что его страницу взломали. Однако позже мэр подтвердил подлинность своей публикации. В разговоре с журналистами он сказал, что таким образом он ответил тем, кто «позволил себе язвительные комментарии».

Ранее ИА Регнум передавало, что мэр Моршанска Алексей Банников уволился с поста главы города. В июле Банникова раскритиковали за высказывание, произнесённое во время вручения ордена Мужества сестре погибшего участника спецоперации.

Тогда мэр, вручая награду женщине, заявил, что её брат погиб, «чтобы был солнечный день, чтобы дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город благоустраивался, были спортплощадки, чтобы мост наконец-то отремонтировали».