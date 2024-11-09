Зеленоградский административный округ, Москва, 9 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Научно-производственный кластер будет построен в районе Крюково в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы, сообщил заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что объект появится на Кутузовском шоссе рядом со станицей третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Зеленоград-Крюково». По словам Ефимова, в рамках проекта планируется возвести более 300 тысяч квадратных метров недвижимости.

«На участке площадью 27,58 гектара в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости», — сказал заместитель главы города.

Его слова привела пресс-служба столичного градостроительного комплекса. Ефимов пояснил, что сейчас указанный участок используется неэффективно, а решение о строительстве кластера принято по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Он отметил, что инвестиции в комплексное развитие площадки должны составить 61,42 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 млрд рублей. Заммэра добавил, что по итогам реализации проекта будут созданы более 4,8 тысячи рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман в свою очередь рассказал, что вместо старых объектов на этом месте появится 258 тысяч квадратных метров производственно-складских помещений и 80 тысяч тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Здесь же будет находится новая гостиница.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года стало известно, что в Зеленограде будет построен завод по производству домов на колёсах. Для этого город решил передать инвестору земельный участок площадью 1,1 га.

В июле 2023 года московские власти проинформировали, что на территории «Сколково» будет создан квантовый кластер, на базе которого разместятся лаборатории, научные группы, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов. Объём инвестиций в реализацию это проекта оценивался в примерно 6,5 млрд рублей.