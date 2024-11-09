Москва, 9 ноября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Принятые в гражданство лица, не прошедшие процедуру присяги до 22 ноября, потеряют статус гражданина России, сообщает 9 ноября пресс-центр МВД РФ.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

В ведомстве напомнили об истечении срока для принесения присяги гражданина РФ. Речь идёт о лицах, получивших гражданство в соответствии с ранее действовавшим федеральным законом от 31 мая 2002 года.

«С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приёме их в российское гражданство — недействительными», — пояснили в МВД.

Требование не распространяется на лиц, получивших гражданство до введения обязанности приносить присягу, то есть до 1 сентября 2017 года, либо освобождённых от неё на момент получения гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. Ранее глава государства подчёркивал, что нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике, чтобы в страну могли приезжать для жизни и работы только люди, уважающие традиции России, её историю и язык.

В начале ноября правительство не поддержало законопроект, разрешающий подавать заявление на получение гражданства без соблюдения условия об обязательном проживании на территории РФ.