Москва, 9 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. К конфликту на Украине привела в том числе чудовищная пропаганда на Западе, заявила 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ

Пропаганда помешала западному обществу и политикам получать правдивую информацию о происходящем вокруг Украины и принимать правильные решения, отметила Захарова на первой министерской конференции Форума партнёрства «Россия — Африка».

«Аналогичная ситуация была 85 лет назад. Тогда, когда именно из-за нацистской пропаганды Европа, а потом и весь мир, были втянуты в мировую войну. И (в нынешнее время. — Прим. ред.) всё шло к тому, чтобы вообще втянуть в эту ситуацию мир», — заявила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Захарова сообщила, что Москва разработает ответные меры на введённые Вашингтоном рестрикции в отношении RT и других российских СМИ. Действия США она назвала разгулом цензуры. Молчание профильных международных структур Россия оценивает как одобрение подобной политики и фактическое соучастие, подчеркнула Захарова.

Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать, почему ни он сам, ни Владимир Путин не дают «заданий» журналистам. Ранее в интервью «Комсомольской правде» главный редактор RT Маргарита Симоньян, отвечая на вопрос, получает ли она задания от Путина, иронически ответила «к сожалению, нет». Западные СМИ работают под «прессингом» властей своих стран, власти РФ считают такой подход недопустимым, подчеркнул Песков.