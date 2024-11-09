Воронеж, 9 ноября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В результате розыгрыша белорусского блогера Владислава Бохана учителя из семи школ в Воронежской области изготовили себе «Шлемы Отечества» из фольги, якобы защищающие от воздействия спутников. Об этом сообщает RTVI.

Кадр из видео

По придуманной пранкером легенде, зарубежные военные при помощи спутников планируют облучить людей.

«Поэтому наши учителя должны будут обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги. Участие в акции приняли семь школ, среди которых Бобровский образовательный центр «Лидер», Криушинская СШ №3, Колодезянская СОШ и другие», — рассказал Бохан в видео на YouTube.

Чтобы придать своим словам убедительности, он сослался на фиктивный документ, составленный при помощи нейросети, а также фотографии неизвестных людей в таких шапочках.

Как передавало ИА Регнум, в октябре учительница из Химок провела урок с дуршлагом на голове и заявила, что является пастафарианкой, после чего её отстранили от занятий. Однако родители её учеников заступились за преподавателя. По словам матери одной из учениц, она замечательный и спокойный человек, а дети её любят.

В этом же месяце по сети распространилось видео с учителем-квадробером в Красноярске. Бывший учитель физики в ходе уроков прыгал по классу, как собака, а в свободное время гавкал на других собак.