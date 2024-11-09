Лондон, 9 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Британская супермодель Джорджина Купер, блиставшая на подиуме в 90-х годах, умерла во время отдыха в Греции в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

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Купер и её муж отдыхали на острове Кос и жили в отеле Marianna. За день до отъезда, 21 октября, Джорджине стало плохо. Её доставили в главную больницу острова, а позже из-за тяжёлого состояния перевезли на Крит. Перед смертью она провела пять дней в палате интенсивной терапии. Её тело доставили на родину на минувшей неделе, говорится в материале.

По словам источника издания, владельцы отеля — друзья родителей Джорджины, поэтому бывшая модель приезжала на остров на протяжении более чем 20 лет. Замуж Джорджина вышла несколько месяцев назад, после свадьбы супруги провели на Косе медовый месяц.

Причина смерти Купер не указана. Её бывший агент Дин Гудман рассказал, что здоровье Джорджины пошатнулось после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Джорджина плохо себя чувствовала во время пандемии, у неё появились проблемы со здоровьем, и она то попадала в больницу, то выписывалась», — рассказал Гудман.

Он признался, что внезапная смерть Джорджины стала шоком для всех, кто её её знал. Купер «была первой девочкой с щербатыми зубами в модельном бизнесе», добавил агент.

Модельная карьера Купер началась в возрасте 13 лет после того, как мать отправила её фото на конкурс «Элитный образ года». Джорджина заняла третье место, и на на неё обратило внимание одно из агентств. В 15 лет она снялась в музыкальном клипе группы Bon Jovi, а позже стала одним из символов 1990-х.

Купер работала со знаменитым фотографом Коринн Дэй, брендами Alexander McQueen, Burberry и Stella McCartney, появлялась на обложках Vogue и The Face. Джорджина в одиночку воспитывала сына и покинула подиум, чтобы уделять ему больше внимания. В последнее время она работала в сфере гостеприимства.