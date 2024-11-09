Лондон, 9 ноября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. По данным сейсмологов, США могут грозить 30-метровое цунами и 9-балльное землетрясение, сообщила британская газета Daily Mail.

Цитата из к/ф «Послезавтра» реж Роланд Эммерих. 2004. США

Эксперты обнаружили признаки возможного катаклизма, исследовав Каскадную зоны субдукции и выявив четыре сегмента вдоль разлома протяженностью 970 км, охватывающего территорию от границы США и Канады до северной части штата Калифорния, сказано в сообщении. Данные были получены благодаря высокоточной подводной съёмке.

В ближайшие годы в этом регионе могут произойти подземные толчки, которые вызовут мощное цунами, угрожающее нескольким штатам, отметили авторы. При худшем развитии событий жертвами катаклизма могут стать десятки тысяч человек, а экономический ущерб будет огромным, сказано в материале.

Детальное изображение разлома свидетельствует, что потенциальное землетрясение и цунами в регионе могут стать крупнейшими в истории, отметили авторы. Исследователь, морской геофизик Сюзанна Карботт указала, что действующие в США планы реагирования на чрезвычайные ситуации основаны на устаревшей информации и что страна не готова к катастрофе такого масштаба.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября ураган «Милтон» достиг Флориды. Синоптики и учёные ожидали, что «Милтон» станет одним из самых сильных ураганов в истории наблюдений, однако, достигнув побережья, он значительно ослаб. Тем не менее стихия оказала разрушительное воздействие сразу на несколько штатов. Сообщалось о как минимум 14 погибших, более 5 млн жителей США были эвакуированы, а 3,5 млн человек остались без света.