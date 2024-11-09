Сочи, Краснодарский край, 9 ноября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в России, включая вирус Коксаки, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах первой министерской конференции партнёрского форума «Россия — Африка».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Подъём заболеваемости мы регистрировали, мы к нему готовились, потому что он имеет периодический характер, такой подъём был в 2017 году. Он в значительной части ассоциировался с завозами из Турции, в 2017 году, летом. В этом году мы наблюдали подъём энтеровирусной инфекции в очень малом удельном весе. Это был и вирус Коксаки, в основном были другие энтеровирусы. На сегодняшний день этот подъём ушел, он завершился к середине сентября», — отметила она.

Глава ведомства уточнила, что сейчас активных, действующих и тем более массовых очагов вируса Коксаки нет. По её словам, число заболевающих этим вирусом находится на единичных цифрах, что соответствует среднегодовым показателям.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить информацию о возможных фактах заражения.

Ведомство взяло на контроль ситуацию с выявлением в РФ вируса Коксаки. Специалисты будут контролировать утренние фильтры в школах. При выявлении симптомов болезни ― насморк, кашель, температура ― ребёнка изолируют от коллектива до момента его выздоровления.