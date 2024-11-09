Москва, 9 ноября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались отравить газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку в районе населённого пункта Клещеевки в ДНР, сообщает 9 ноября Telegram-канал Shot.

Александр Кряжев/РИА Новости

В материале уточняется, что штурмовики ВС России обнаружили украинских бойцов, которые заняли позиции в подвале деревенского дома и вели оттуда постоянный обстрел.

«ВСУшники травили газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку», — сказано в публикации.

Как отмечается в материале, в момент операции российские военные уничтожили врага, однако покинуть позицию быстро не удалось из-за атак украинских беспилотников. Кроме того, ВСУ травили штурмовиков ВС России отравляющим газом. Надев противогазы, российские военнослужащие начали удерживать позицию под непрерывным огнём, который вёлся практически сутки.

Авторы канала указали, что штурмовики покинули данную позицию, однако в дальнейшем за ними следовали более 10 дронов ВСУ. Российских бойцов спасло устройство РЭБ в виде рюкзака, которое не позволило БПЛА достать до них. По данным «Народного фронта», военные ВС России добрались живыми до позиций своего подразделения, им передали новые РЭБы для защиты.

8 ноября ИА Регнум передавало, что украинские военные сбросили на позиции российских разведчиков на кураховском направлении (ДНР) ёмкость с газом. Как отметил командир разведроты с позывным Кирей, противник пытается использовать в борьбе с российскими силами все возможные методы, в том числе запрещённые.

7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ стало известно о планах киевского режима совершить серию провокаций в зоне спецоперации с применением токсических химикатов.