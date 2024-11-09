Москва, 9 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала популистское заявление, предложив избранному президенту США Дональду Трампу заменить сжиженный природный газ (СПГ) из России американским. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Tomislav Georgiev/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Заявления главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм», — отметила она в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, фон дер Ляйен утверждает, что ЕС якобы до сих пор закупает большие объемы СПГ у России. Кроме того, как отмечает официальный представитель МИД, глава ЕК пытается убедить всех, что американское сырьё будто бы дешевле и это якобы должно снизить стоимость топлива.

При этом Захарова напомнила, что Европа планирует существенно сократить потребление газа в будущем, в связи чем ориентируется на краткосрочные контракты, которые имеют одинаковую стоимость. Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что нет информации о случаях, когда американские компании давали бы специальные цены на свои энергоносители.

Она констатировала, что слова фон дер Ляйен об СПГ являются очередным обманом со стороны этой чиновницы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что в ЕС наблюдается рост объёмов закупок СПГ из России, но выразила надежду, что такая тенденция «не будет трендом». Она также утверждала, что Евросоюз может обойтись без российского топлива, поскольку европейские страны готовились к отказу несколько лет.

Ранее газета Politico написала, что в январе 2025 года страны ЕС начнут разрабатывать новый, 15-й пакет антироссийских санкций, направленный на ограничения в области экспорта СПГ. Согласно данным журналистов, сейчас отмечается рост объёма закупок российского СПГ европейскими странами, и этот уровень поставок может превысить показатели 2023 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшковв беседе с ИА Регнум выразил мнение, что ужесточение санкций в отношении российского газа приведет к негативным последствиям для ЕС. По его информации, Россия занимает второе после США место по объему поставок СПГ на европейский рынок. Эксперт считает, что, если российский энергоресурс уберут с европейского рынка, то возникнет дефицит и цены вырастут.

В феврале президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что страны ЕС рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у неё газ, а теперь в европейской экономике начались необратимые негативные процессы. Он также указал на то, что США у себя создали более благоприятные условия для бизнеса, и многие компании начали переносить производство из Европы за океан.