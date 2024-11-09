Киев, 9 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Украинские власти размышляют над возобновлением авиаперелётов до окончания военных действий, в частности глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает на открытии аэропорта Борисполь под Киевом для пассажирских воздушных судов. Об этом сообщает 9 ноября украинское издание «Страна. ua».

Anatolii Stepanov/Zuma/TASS

Ранее некоторые издания, ссылаясь на анонимные источники в правительстве, сообщили, что вылеты с Украины возобновятся ещё до конца зимы. Утверждалось, что власти ищут надёжные страховые механизмы и выбирают, с какого аэропорта начать — со Львова или с Борисполя.

По словам партнёра страховой компании Marsh McLennan, которая работает с судами, пользующимися морским коридором, в январе пять или шесть авиакомпаний могут начать перелёты с территории Украины. По информации экспертов и источников «Страны», в Киеве в самом деле рассматривают вариант с возобновлением воздушного сообщения, хотя к тому есть серьёзные препятствия.

«Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолёты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели. И потому есть большой риск случайного попадания», — заявил «Стране» один из собеседников.

По его словам, идея с воздушным сообщением — исключительно пиар. Людям хотят показать, что элементы мирной жизни возвращаются, хотя обстановка на фронте тяжёлая. Военные предупреждают, что такие стремления могут дорого обойтись, особенно в случае с Борисполем, близким к российской границе.

Украина, добавил он, не располагает системами ПВО, которые бы гарантировали абсолютную защиту. При этом для обеспечения безопасности полётов их придётся перемещать к аэропортам, оставляя другие районы без защиты.

Более того, во время воздушной тревоги полёты невозможны, а на Украине предупреждения действуют часами, и не один раз в течение дня. Стабильного расписания полётов не будет. Всё это делает идею с возобновлением полётов крайне сомнительной, подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, полёты гражданской авиации над Украиной ограничены с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране.