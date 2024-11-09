Бамако, 9 ноября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Республика Мали довольна текущим сотрудничеством с Россией в сфере безопасности, в связи с чем намерена его расширить, заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

РИА Новости

«Мы вполне довольны уровнем задействованности России в наших вопросах безопасности. Мы намерены не только продолжать, но и расширять это сотрудничество», — рассказал он ТАСС.

Глава ведомства отметил, что отношения с Москвой позволяют Бамако увеличить военный потенциал республики, поэтому ситуация в сфере безопасности «значительно улучшилась».

«Предыдущее сотрудничество с Францией и другими партнёрами никогда не позволяло нам достичь автономии, так как оно лишь укрепляло нашу зависимость от них вместо того, чтобы дать возможность малийцам самостоятельно заботиться о своей безопасности», — добавил министр.

Диоп уточнил, что, помимо инструкторов, для обучения личного состава Вооружённых сил Мали Россия также поставляет в страну оружие и боеприпасы, что обеспечивает автономию республики в данной сфере.

Как передавало ИА Регнум, ранее Диоп заявил, что террористы на севере страны подтвердили связи с Киевом, что вызывает серьёзную обеспокоенность в Бамако. Он уточнил, что террористы при поддержке Украины и других стран хотели бы сменить режим в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с поддержкой Украиной террористов в Африке. По словам исполняющего обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгия Михно, киевский режим активно и открыто поддерживает террористические группировки на Африканском континенте.