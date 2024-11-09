Белгород, 9 ноября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, которого на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» упомянул президент России Владимир Путин считает, что русский народ не должен никого бояться и должен гордиться своей стойкостью.

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«Мы, русские, вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться», — сказал в беседе с «РИА Новости» белгородец.

Он добавил, что сама Россия никогда никого не тронет, если не тронут её саму.

Ранее пенсионер заявил, что после проявленного к нему со стороны российского лидера, не считает себя знаменитостью, но ему это приятно. Лимончиков добавил, что у его родных и друзей слова Путина вызвали гордость. Пенсионер напомнил, что президент сразу после выборов весной 2024 года уже упоминал это же его высказывание. Он добавил, что голосовал за Владимира Путина, поскольку считает, что на него можно надеяться.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе заседания клуба «Валдай» рассказал: во время предвыборной президентской кампании он увидел по телевизору, как иностранный корреспондент на улице предостерёг шедшего на избирательный участок пожилого мужчину об опасности обстрелов и спросил, зачем ему идти и не боится ли он.

Глава государства вспомнил, что ответ был коротким: «Потому что я ― русский». Путин с восхищением отозвался о белгородце и заявил, что любой житель России, независимо от национальности, может назвать себя русским.

Ранее российский лидер пояснил, что быть русским означает нести ответственность за сбережение России. По его словам, русский — это больше, чем национальность. Это культурная, духовная, историческая идентичность.