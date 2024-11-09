Варшава, 9 ноября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Жители восточного приграничья Польши обеспокоены тем, что государство может изъять у них земли из-за строительства комплексной оборонительной инфраструктуры «Восточный щит», сообщил проживающий в Подляском воеводстве юрист Камиль Сыллер.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель и земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», — приводит слова Сыллера «РИА Новости».

Он указал, что в зону риска попадают населённые пункты, расположенный на восточной границе. По его словам, изъятие земель в таких районах практически неизбежно.

Как передавало ИА Регнум, Польша в рамках программы «Восточный щит» начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией. Об этом 1 ноября сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

Граница России с Польшей пролегает в Калининградской области, её протяжённость составляет около 200 км. Программа «Восточный щит» предусматривает рытьё 800 км рвов, создание минных полей и установку противотанковых ежей. Также планируется организовать систему видеонаблюдения.

Туск в мае объявил о планах построить масштабные укрепления на границе с Россией. Правительство выделило на это 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Также оборонительную линую решено построить на границе с Белоруссией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать со странами НАТО, в её интересах развитие сотрудничества. Он напомнил, что у Москвы нет никаких территориальных претензий к государствам, входящим в альянс.