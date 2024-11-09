Москва, 9 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Российские власти рассматривают одного кандидата на пост российского посла в Вашингтоне, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС

Её попросили уточнить, есть ли претенденты на указанную должность. Захарова ответила, что речь идёт только об одном человеке. Она отметила, что сейчас претендент проходит процедуру оформления.

«Действительно, процесс (оформления) уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления», — сказала официальный представитель МИД, которую цитирует «РИА Новости».

Захарова напомнила об утверждённом порядке, в соответствии с которым внешнеполитическое ведомство не комментирует назначение послов. Она добавила, это прерогатива президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента РФ, который освободил Анатолия Антонова от должности посла.

7 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что новый посол России в США будет назначен своевременно. Он также уточнил, что возвращение Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Антонов возглавлял российское посольство в США семь лет. Весной 2024 года ему исполнилось 69 лет.