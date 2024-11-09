Москва, 9 ноября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. ФНС заблокировала счета уехавшего после начала СВО из России в Армению бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант» комика Гарика Оганисяна, сообщил 9 ноября Telegram-канал Mash.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Также Оганисяну может грозить уголовное дело по статье об оправдании терроризма, сказано в публикации. В апреле 2023 года Оганисян и комик Александр Долгополов высмеяли теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении обоих, отметили авторы.

После переезда в Армению Оганисян, по его собственным словам, в больших количествах употреблял алкоголь, сказано в материале. Возможно, комик «забыл» о своём российском ИП, предположили авторы. ФНС тем временем отправила в банки решения о приостановлении операций по его счетам, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента готовит законопроект об особом порядке выплат средств иноагентам, осуществляющим интеллектуальную деятельность. Их обяжут открывать специальный рублёвый счёт, получать деньги иным способом иноагенты не смогут, сказал Володин. Спикер Госдумы добавил, что меры прорабатываются и в отношении тех граждан, которые не внесены в реестр иноагентов, но негативно высказываются о России из-за рубежа.

СМИ ранее сообщали, что возможности для зарубежного заработка у артистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, сильно сократились. В частности, Оганисян сообщал, что после отъезда из России просмотры его контента упали, что отразилось на его финансовом положении, а комику Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувшему Россию вместе с супругой Аллой Пугачёвой, в Европе, по его словам, приходилось просить деньги у прохожих.