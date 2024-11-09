Симферополь, 9 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Для скорейшего завершения конфликта на Украине США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом могут продвигать «корейский сценарий». Такое мнение 9 ноября высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий «корейский сценарий», ― пояснил в беседе с «РИА Новости» спикер парламента.

Он считает, что в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию конфликта на Украине.

«Украинский конфликт с приходом к власти в США Дональда Трампа имеет шансы быть завершенным, поэтому нужно как можно дальше отбросить украинские войска от российской границы, чтобы лишить их возможности угрожать территории России», ― указал Константинов.

Также, по его словам, если не установить гарантированный мир, спустя время конфликт разразится с новой силой.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Президент Чехии Пётр Павел 9 ноября заявил, что такое утверждение звучит неправдоподобно. При этом чешский лидер уточнил, что скорее всего Трамп всё же приложит усилия по завершению конфликта и заключению соглашения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это соглашение, вероятно, будет не в интересах Украины и Европы.

В своей публикации 8 ноября обозреватели журнала The Economist отметили, что руководители киевского режима работают с двумя «публичными формулировками» о завершении военного конфликта. Одна из них предполагает заморозку боевых действий и нейтралитет Украины, а другая — наращивание поддержки Киева со стороны Запада и перспективу вступления в НАТО.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что Трамп постарается «вырвать» кусок территории Украины, чтобы у американских властей осталось влияние на неё.

Корейская война, начавшаяся 25 июня 1950 года между Северной и Южной Кореей, к середине 1951 года зашла в тупик. После этого СССР и США разграничили сферы интересов двух стран по 38-й параллели.