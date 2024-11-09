Вашингтон, 9 ноября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Семья экс-президента США Барака Обамы фактически исчезнет с американской политической арены после победы Дональда Трампа на выборах, пишет газета Daily Mail со ссылкой на его биографа Дэведа Гарроу.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Он предсказал, что теперь Обамы по большей части исчезнут с политической сцены и будут проводить время со знаменитостями на острове Мартас-Винъярд», — говорится в статье.

Биограф считает, что теперь политическая значимость Обамы может снизиться до уровня экс-президента США Билла Клинтона. При этом Гарроу отметил, что Обама сильно переживает за своё политическое наследие, которое, по словам биографа, «сильно пострадало».

«У Обамы всё ещё есть фактор знаменитости, как у бывшего президента, а также у него достаточно звёздной силы, чтобы получать значительные гонорары за выступления», — добавил он.

Обама ранее выступал на мероприятиях в поддержку вице-президента США Камалы Харрис в спорном штате Пенсильвания и подвергал критике Трампа. Однако биограф раскритиковал выступление экс-президента, назвав его высокомерным. Он уточнил, что такое поведение лишь навредило Харрис.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Обама и его супруга Мишель поздравили Трампа и избранного вице-президентом Джеймса Дэвида Вэнса с победой на выборах. При этом они отметили, что из-за разногласий с республиканцами по многим вопросам надеялись на иной результат.

6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых колеблющихся штатах. Издание Politico со ссылкой на осведомлённый источник указало, что у Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. В списке якобы фигурируют Обама, экс-госсекретарь Хилари Клинтон и экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.