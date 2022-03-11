Вышний Волочек, Тверская область, 9 ноября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом в городе Вышний Волочек Тверской области. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба регионального управления СК России.

По предварительным данным, признаки отравления появились у всей семьи — родителей и троих детей. Ночью всех госпитализировали с повышенной температурой и рвотой.

«В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка, по её итогам примут процессуальное решение. Чем отравилась многодетная семья, устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Назаровском районе Красноярского края четверо детей из одной семьи умерли от отравления. В больницу также попали их отец и беременная мать. В ходе расследования выяснилось, что в день отравления глава семьи обрабатывал дом дихлофосом. Компоненты средства от насекомых нашли в том числе на шерсти котёнка, который жил в доме и погиб после того, как отравились дети и взрослые.