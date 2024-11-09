Вашингтон, 9 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис после поражения на выборах президента США может стать главой штата Калифорния, пойти в Верховный суд или баллотироваться на пост президента повторно, пишет издание Newsweek.

Global Look Press

«У Харрис есть шанс стать губернатором Калифорнии, поскольку срок полномочий нынешнего губернатора, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома истекает в 2026 году. Это родной штат вице-президента, она родилась в Окленде, окончила университет в Сан-Франциско, была окружным прокурором города, а затем стала генеральным прокурором Калифорнии», — говорится в публикации.

В издании также отметили, что, несмотря на слабые позиции Харрис сейчас, на следующих выборах она может снова побороться за место президента.

Адвокат Бакари Селлерс, бывший конгрессмен от Южной Каролины, предположил в интервью CNN, что действующий президент США Джо Байден может также выдвинуть Харрис в Верховный суд.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Харрис поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой на выборах и пообещала, что передача власти в США пройдёт мирно. Она также призвала общественность в стране признать результаты голосования.

МИД РФ выпустил заявление, в котором говорилось, что предварительная победа Трампа на выборах президента вызовет усиление внутренней напряжённости и ожесточение противоборствующих лагерей в США. По мнению ведомства, в Соединённых Штатах сейчас наблюдается «глубокий раскол» гражданского общества.