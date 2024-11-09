В США рассказали, какую должность может занять Харрис
Newsweek: после поражения на выборах США Харрис может возглавить штат Калифорния
Вашингтон, 9 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис после поражения на выборах президента США может стать главой штата Калифорния, пойти в Верховный суд или баллотироваться на пост президента повторно, пишет издание Newsweek.
«У Харрис есть шанс стать губернатором Калифорнии, поскольку срок полномочий нынешнего губернатора, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома истекает в 2026 году. Это родной штат вице-президента, она родилась в Окленде, окончила университет в Сан-Франциско, была окружным прокурором города, а затем стала генеральным прокурором Калифорнии», — говорится в публикации.
В издании также отметили, что, несмотря на слабые позиции Харрис сейчас, на следующих выборах она может снова побороться за место президента.
Адвокат Бакари Селлерс, бывший конгрессмен от Южной Каролины, предположил в интервью CNN, что действующий президент США Джо Байден может также выдвинуть Харрис в Верховный суд.
Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Харрис поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой на выборах и пообещала, что передача власти в США пройдёт мирно. Она также призвала общественность в стране признать результаты голосования.
МИД РФ выпустил заявление, в котором говорилось, что предварительная победа Трампа на выборах президента вызовет усиление внутренней напряжённости и ожесточение противоборствующих лагерей в США. По мнению ведомства, в Соединённых Штатах сейчас наблюдается «глубокий раскол» гражданского общества.