Москва, 9 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп считается самым произраильским лидером за всю историю Америки, поэтому после его инаугурации вероятна эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/ЕРА/ТАСС Дональд Трамп

Ранее обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд написала, что Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, связанных с Украиной и Израилем. Особенно явно это ощущается в отношении кризиса на Украине, сказано в материале. Израилю победа Трампа, скорее всего, пойдёт на пользу — Трамп может предоставить ему большую свободу действий для нанесения ударов по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Блохин напомнил, что пока фактически и юридически действующим президентом США является Джозеф Байден. Но Трамп уже формирует будущий кабинет, и очевидно, что между политикой Байдена и Трампа будут большие различия.

«Если Байден и демократы как-то удерживали Израиль от эскалации, то Трамп таким не будет заниматься. Если Израиль окажется втянут в конфликт с Ираном, то очевидно, что Трамп не будет особо колебаться. И напомню, что именно Трамп вышел из иранской ядерной сделки, которую до него заключали демократы при бывшем президенте США Бараке Обаме», — сказал эксперт.

Ситуация вокруг конфликта на Украине, по мнению эксперта, другая. Противостояние может быть заморожено, но при определённых условиях. Трамп-торговец, делец и бизнесмен, он просто так не откажется от Украины, только в обмен на что-то, подчеркнул политолог.

«Для него является главным противником не Россия, а Китай, и он будет пытаться вбить клин между Россией и Китаем. И поэтому, возможно, будут требования, чтобы Россия сократила свое партнёрство с Китаем в обмен на его отказ от поддержки Украины», рассказал Блохин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что всего за 24 часа сможет разрешить русско-украинский конфликт. Он планировал сделать ведущие к урегулированию предложения президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он отмечал, что конфликта на Украине «никогда не должно было случиться», и подчёркивал, что своей задачей видит немедленное прекращение огня.