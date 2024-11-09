Москва, 9 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Младший лейтенант ВС РФ Вячеслав Мозговенко, заместитель командира боевой машины, спас экипаж, отбив дрон ВСУ рукой, сообщила 9 ноября пресс-служба Министерства обороны.

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В одном из боёв рота Мозговенко оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, боец приступил к эвакуации вооружения и личного состава, сказано в сообщении.

«Военнослужащий заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому, не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжёлое ранение, ожоги лица и дыхательных путей», — отметила пресс-служба.

Действия младшего лейтенанта помогли спасти жизни восьми военнослужащих, находящихся «на броне» боевой машины, и её экипажа, сказано в сообщении. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Мозговенко присвоили звание Героя России.

Младший лейтенант принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года, отметила также пресс-служба.

«В составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов. За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы Вячеслава дали ему позывной Охотник. Выполняя задачи на различных направлениях, отважный боец трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны рассказала, что действовавший в составе эвакуационной группы рядовой ВС РФ Денис Пирогов оказал первую медицинскую помощь 12 военным, организовал их эвакуацию и затем в бою уничтожил из гранатомёта боевую машину пехоты украинских формирований.

В октябре пресс-служба военного ведомства сообщала, что младший сержант ВС РФ Владислав Куданов, получивший ранение при освобождении одного из населённых пунктов в зоне СВО и оставшийся без товарищей, две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил.