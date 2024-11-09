Москва, 9 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп постарается «вырвать» кусок территории Украины, чтобы у американских властей осталось влияние на неё. Об этом заявил журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

AP/TASS

По его словам, республиканец понимает, что РФ обязательно победит в конфликте. Рогов подчеркнул, что такой результат не устраивает США, и в Вашингтоне будут любыми способами пытаться не допустить полной потери контроля над Украиной.

«Трамп осознает неизбежность победы России в украинском конфликте, поэтому его окружение будет разрабатывать различные сценарии и варианты, чтобы вырвать кусок земель Украины и сохранить на них американское влияние», — сказал председатель комиссии ОП РФ, которого цитирует «РИА Новости».

Рогов также добавил, что Трамп будет давать разные обещания и заверения, чтобы добиться этой цели.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg проинформировало со ссылкой на источники о том, что Дональд Трамп, не дожидаясь инаугурации, уже начал менять курс по Украине и Израилю. Собеседники агентства отметили, что наиболее остро изменение политики США будет ощущаться на Украине, и власти этой страны начинают осознавать неизбежность мирных переговоров с Россией.

Журнал The Economist написал, что киевский режим работает с двумя «публичными формулировками» о завершении конфликта. Одна из них предполагает заморозку боевых действий и нейтралитет Украины, а другая — наращивание поддержки Киева со стороны Запада и перспективу вступления в НАТО.

8 ноября заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Трамп пока якобы не принял конкретного решения по поводу Украины. Он добавил, что, скорее всего, дискуссии на эту тему продолжаются.

Турецкий журналист Мете Сохтаоглу предположил, что Трамп предложит Украине помощь в восстановлении для эксплуатации её ресурсов. По его мнению, украинским властям не стоит ожидать чего-то хорошего от сделки, которую предложит новая администрация Белого дома.