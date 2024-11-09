Саратов, 9 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В Саратовской области врачи спасли ребёнка с огнестрельным ранением головы, сообщает 9 ноября пресс-служба регионального минздрава в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Инцидент произошёл в саратовском посёлке Дергачёво. Накануне в местную больницу доставили 12-летнего подростка с ранением головы.

«После осмотра дежурным педиатром и хирургом и проведенных необходимых исследований наличие инородного тела в лобной доле черепа подтвердилось», — говорится в публикации.

Далее ребёнок был обследован и перенаправлен в областное медучреждение. На протяжении пяти часов хирурги оперировали пострадавшего, специалисты успешно извлекли пулю и осколки из его головы. На данный момент ребёнок уже находится в сознании, он остаётся под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения области Владимир Дудаков.

В материале местного издания «СарИнформ» указано, что двое мальчиков играли во дворе. Один из них принёс пневматическую винтовку отца, чтобы показать её другу, и случайно выстрелил ему в голову. Пуля раскололась и застряла в черепе ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, ранее подросток в Якутии случайно застрелил 14-летнего мальчика. Стрелявший попал в голову потерпевшему. От полученного ранения мальчик скончался на месте.