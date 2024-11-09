Белгород, 9 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, высказывания которого упомянул президент России Владимир Путин во время заседания клуба «Валдай», заявил, что не считает себя знаменитостью.

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Вместе с тем в интервью «РИА Новости» Лимончиков рассказал: ему приятно, что глава государства упомянул о нём, а у его родных и друзей слова Путина вызвали гордость.

«Это узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Опять Путин вчера вспоминал мои слова… Довольные и радостные», — сказал собеседник агентства.

Президент сразу после выборов весной 2024 года уже упоминал то же высказывание Лимончикова, напомнил он. Пенсионер добавил, что голосовал за Владимира Путина, поскольку считает, что на него можно надеяться.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе заседания клуба «Валдай» рассказал: во время предвыборной президентской кампании он увидел по телевизору, как иностранный корреспондент на улице предостерёг шедшего на избирательный участок пожилого мужчину об опасности обстрелов и спросил, зачем ему идти и не боится ли он.

Глава государства вспомнил, что ответ был коротким: «Потому что я ― русский». Путин с восхищением отозвался о белгородце и заявил, что любой житель России, независимо от национальности, может назвать себя русским.

Быть русским означает нести ответственность за сбережение России, сказал президент в ноябре 2023 года на заседании Всемирного русского народного собора. Президент отметил, что русский — это больше, чем национальность, это культурная, духовная, историческая идентичность.