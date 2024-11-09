Белгород, 9 ноября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Гражданский автомобиль с двумя мужчинами подорвался на взрывном устройстве в закрытом белгородском селе Старый Хутор, один из них пострадал, сообщил 9 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В Валуйском муниципальном округе двое мужчин на автомобиле въехали на территорию закрытого села Старый Хутор. В результате автомобиль подорвался на взрывном устройстве и один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медицинской помощи», — написал он в своём Telegram-канале.

5 ноября Гладков сообщил, что десять квартир в трёх многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины в Белгороде, погибших при атаке киевского режима нет.

В декабре 2023 года ИА Регнум передавало, что три человека пострадали в результате подрыва на мине гражданского автомобиля в Белгородской области. Происшествие случилось в Краснояружском районе в районе хутора Высокий.

Пострадавших оперативно направили в городскую больницу Белгорода. Третьего мужчину госпитализировали в Краснояружскую центральную районную больницу с сотрясением мозга.