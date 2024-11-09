Бамако, 9 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Террористические группировки, действующие на севере Мали, подтвердили своё сотрудничество с киевским режимом, что вызывает серьёзную обеспокоенность. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

Blinkcatcher/Global Look Press

«Недавно некоторые террористы на севере Мали также подтвердили своё сотрудничество с Украиной. Это вызывает у нас серьёзную обеспокоенность», — сообщил он ТАСС.

Он уточил, что террористы при поддержке Украины и других стран хотели бы сменить режим в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Как передавало ИА Регнум, в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с поддержкой Украиной террористов в Африке. По словам исполняющего обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгия Михно, киевский режим активно и открыто поддерживает террористические группировки на Африканском континенте.

В начале августа посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров опубликовал видео с поддержкой малийских террористов, после чего его вызвали в МИД Сенегала, а власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной.

7 августа представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим решил открыть «второй фронт» в Африке из-за отсутствия возможности победить Россию на поле боя. По её словам, Украина «потворствует» террористическим режимам в дружественных России африканских странах.

В июле ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, экс-посол России в Мали и по совместительству в Нигере Евгений Корендясов в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что главной целью Украины в Африке является стремление поссорить африканские страны с Россией.