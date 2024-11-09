В МИД России оценили угрозу разрыва дипломатических отношений с США
Рябков не исключил разрыва отношений с США в случае эскалации на Украине
Москва, 9 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Разрыв российско-американских дипломатических отношений может произойти, если будут конфискованы замороженные активы России или обострится украинский конфликт. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что Россия первой не предпринимает эскалационные шаги такого рода, но разрыв возможен в случае, если в попытке надавить на Москву Запад «отбросит последние приличия и пойдет ва-банк». Опция разрыва не автоматическая, она может быть рассмотрена без предопределения того, какой будет итог.
«Безусловно. Если они пойдут на что-то подобное в этой сфере», — ответил Рябков на вопрос о возможном разрыве дипотношений в интервью «Интерфаксу», опубликованному 9 ноября.
Дипломат уточнил, что вариант такого ответа Москва может рассмотреть при конфискации российских авуаров или осложнении обстановки на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. При этом одни обсуждают с упоением, другие — с определённой дрожью из-за понимания последствий, добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, после победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа российский МИД заявил, что Москва будет работать с новой американской администрацией, жёстко отстаивая свои национальные интересы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями. Вместе с тем представитель Кремля предположил, что новая власть в США может оказаться лучше предыдущей, если будет добиваться мира.
Ранее Песков констатировал, что перспектив улучшения отношений России и США пока нет, отношения двух стран находятся на низшей точке в истории.