Москва, 9 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Разрыв российско-американских дипломатических отношений может произойти, если будут конфискованы замороженные активы России или обострится украинский конфликт. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Petrov Sergey/Global Look Press

Он отметил, что Россия первой не предпринимает эскалационные шаги такого рода, но разрыв возможен в случае, если в попытке надавить на Москву Запад «отбросит последние приличия и пойдет ва-банк». Опция разрыва не автоматическая, она может быть рассмотрена без предопределения того, какой будет итог.

«Безусловно. Если они пойдут на что-то подобное в этой сфере», — ответил Рябков на вопрос о возможном разрыве дипотношений в интервью «Интерфаксу», опубликованному 9 ноября.

Дипломат уточнил, что вариант такого ответа Москва может рассмотреть при конфискации российских авуаров или осложнении обстановки на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. При этом одни обсуждают с упоением, другие — с определённой дрожью из-за понимания последствий, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, после победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа российский МИД заявил, что Москва будет работать с новой американской администрацией, жёстко отстаивая свои национальные интересы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями. Вместе с тем представитель Кремля предположил, что новая власть в США может оказаться лучше предыдущей, если будет добиваться мира.

Ранее Песков констатировал, что перспектив улучшения отношений России и США пока нет, отношения двух стран находятся на низшей точке в истории.