Вашингтон, 9 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, связанных с Украиной и Израилем, отметила в своей статье 9 ноября обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд.

AP/TASS

Особенно явно это ощущается в отношении кризиса на Украине, сказано в материале.

Трамп во время своей предвыборной кампании обещал разрешить украинский кризис ещё до дня инаугурации, и глава киевского режима Владимир Зеленский уже пытается «проявлять активность» для создания себе лучших условий в этой ситуации, отметила автор.

«Генеральный директор Tesla и сторонник Трампа Илон Маск присутствовал в комнате во время телефонного разговора Зеленского с Трампом на этой неделе, сообщил человек, знакомый с ситуацией. Ранее Маск выступал за переговоры, в ходе которых Украина откажется от части (ранее входившей в её состав. — Прим. ред.) территории», — сказано в материале.

Израилю победа Трампа, скорее всего, пойдёт на пользу, отметила также автор. Трамп, по её словам, уже «дал понять», что предоставит Израилю большую свободу действий для нанесения удара по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник. Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.