Прага, 9 ноября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Утверждения избранного президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа звучат неправдоподобно, заявил президент Чехии Пётр Павел.

Tomas Tkacik/Global Look Press Президент Чехии Пётр Павел

«На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесёт перемены, особенно после его слов о завершении украинского конфликта за 24 часа. Я не думаю, что это возможно», — сказал он на конференции Prague Defence Summit.

При этом Павел уточнил, что скорее всего Трамп всё же приложит усилия по завершению конфликта и заключению соглашения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это соглашение, вероятно, будет не в интересах Украины и Европы.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.