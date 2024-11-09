Президент Чехии Павел прокомментировал слова Трампа об украинском конфликте
Президент Чехии Павел: Трамп не сможет завершить украинский конфликт за 24 часа
Прага, 9 ноября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Утверждения избранного президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа звучат неправдоподобно, заявил президент Чехии Пётр Павел.
«На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесёт перемены, особенно после его слов о завершении украинского конфликта за 24 часа. Я не думаю, что это возможно», — сказал он на конференции Prague Defence Summit.
При этом Павел уточнил, что скорее всего Трамп всё же приложит усилия по завершению конфликта и заключению соглашения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это соглашение, вероятно, будет не в интересах Украины и Европы.
Как передавало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.
Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.