При теракте в Пакистане 24 человека погибли и 53 пострадали
24 человека погибли и 53 пострадали при взрыве на ж/д вокзале в Пакистане
Кветта, Пакистан, 9 ноября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В результате теракта в пакистанском городе Кветта 24 человека погибли и 53 получили ранения, сообщает 9 ноября издание Dawn.
SAMI KHAN/ЕРА/ТАСС
Как передавало ИА Регнум, 9 ноября телеканал Geo News распространил информацию о том, что возле железнодорожного вокзала в Кветте прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошёл в кассе вокзала перед прибытием поезда на платформу.
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