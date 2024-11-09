Кветта, Пакистан, 9 ноября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В результате теракта в пакистанском городе Кветта 24 человека погибли и 53 получили ранения, сообщает 9 ноября издание Dawn.

SAMI KHAN/ЕРА/ТАСС

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября телеканал Geo News распространил информацию о том, что возле железнодорожного вокзала в Кветте прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошёл в кассе вокзала перед прибытием поезда на платформу.

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