* — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

Вашингтон, 9 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Голливудский актёр и режиссёр Мэл Гибсон после победы на выборах президента США Дональда Трампа призвал запретить символику ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и Black Lives Matter (BLM) в американских школах.

© Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Трамп опубликовал в своём аккаунте соцсети X опрос, в котором спрашивалось: «Согласны ли вы с тем, что флаги BLM и Pride следует запретить в классах?».

«Да, это нужно сделать как можно скорее», — первым ответил на вопрос Гибсон.

Движения ЛГБТ и BLM активно поддерживаются Демократической партией США.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября считающий себя женщиной сын американского миллиардера Илона Маска, активно поддерживающего Трампа в ходе предвыборной гонки, решил покинуть США из-за победы республиканца на выборах. Ксавье Маск, который идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон, заявил, что даже если при Трампе не будут приняты законы против трансгендеров, то проголосовавшие за это люди никуда не денутся из США, поэтому он больше не в силах жить рядом с ними.

17 июля Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас. По его словам, причиной такого решения стал принятый калифорнийскими властями закон, который касается полномочий образовательных учреждений в сексуальной ориентации детей. В апреле 2023 года Маск также выступил за введение пожизненного заключения для родителей и врачей, принявших решение о смене пола у детей. Таким образом бизнесмен поддержал инициативу губернатора штата Флорида Рональда Десантиса о запрете смены пола для несовершеннолетних.