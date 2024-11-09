Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 9 ноября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. На федеральной территории «Сириус» 9 ноября стартовал первый день министерской конференции форума партнёрства «Россия — Африка».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Работа ведётся со вчерашнего, неофициального дня мероприятия. Вереница двусторонних встреч продолжилась переговорами глав внешнеполитических ведомств России и Мали», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Данная конференция пройдёт в развитие решений второго саммита «Россия — Африка», который состоялся летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединит глав внешнеполитических ведомств России и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября президент России Владимир Путин заявил, что страна придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки, вместе работая над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита «Россия ― Африка» совместных документов. По его словам, план действий расписан до 2026 года.