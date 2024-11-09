Москва, 9 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Российские войска не дают ВСУ перегруппироваться на купянском направлении в Харьковской области, сообщил 9 ноября глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Возможные пути отступления подразделений ВСУ контролируют российская авиация и артиллерия, сказал Ганчев в интервью ТАСС.

«Их переправы уничтожаются, пути отступления контролируются нашей артиллерией и авиацией. Некоторые подразделения (ВСУ. — Прим. ред.) находятся в безвыходном положении», — заявил Ганчев.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее сообщил, что подразделения ВС России заблокировали на купянском направлении две группировки противника общей численностью около 15 тыс. человек. Вскоре может появиться и третий очаг блокирования, добавил глава государства.

6 ноября сообщалось, что российские войска поймали ВСУ в масштабную ловушку на купянском направлении, в ходе контрманёвра за сутки заняв сразу 23 опорных пункта противника. По этим данным, подразделениям ВС РФ осталось пройти до Купянска около 1,5 км.

Российские военные уже вышли на прямую видимость Купянска, заявил 1 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Ни военного, ни гражданского руководства, назначенного киевским режимом, в Купянске не осталось, а местные жители отправляются в другие населённые пункты в ожидании прихода российской армии, отметил Водолацкий.