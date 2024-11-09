Москва, 9 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру указанной страны Шахбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале в пакистанском городе Кветта, сообщили 9 ноября в пресс-службе Кремля.

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«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта», — говорится в тексте телеграммы, направленной российским лидером.

Путин отметил, что Россия решительно осуждает это нападение. По его словам, РФ рассчитывает на то, что организаторы атаки понесут заслуженное наказание.

Российский лидер подчеркнул, что власти России продолжат тесно взаимодействовать с пакистанской стороной в вопросах борьбы с любыми формами и проявлениями терроризма.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября телеканал Geo News распространил информацию о том, что возле железнодорожного вокзала в Кветте прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошёл в кассе вокзала перед прибытием поезда на платформу.

В результате случившегося по меньшей мере четыре человека погибли. Ещё 20 получили ранения. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Власти Кветты ввели чрезвычайное положение.

В начале октября два человека погибли, ещё восемь получили ранения в результате взрыва в городе Карачи в Пакистане. Он прогремел рядом с крупнейшим в стране международным аэропортом имени Джинны.