Смоленск, 9 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В результате атаки и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью, по предварительным данным, жертв нет. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Татьяна Симоненкова/ТАСС

Он уточнил, что Воздушно-космические силы Министерства обороны России сбили два украинских дрона над территорией Хиславичского района.

«По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что российская система противовоздушной обороны за ночь обезвредила 50 украинских беспилотников. 28 украинских дронов сбили над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской, четыре над территорией Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской областями. Ещё по одному беспилотнику средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Орловской и Тверской областей.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки уничтоженного беспилотника ВСУ при падении выбили стёкла частного дома. Ранения людей удалось не допустить.

Кроме того, в результате падения обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получила линия электропередачи на границе Тульской и Калужской областей. В результате случившегося никто не пострадал. На место падения обломков прибыла оперативная группа.