Киев, 9 ноября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Удары российских авиабомб ФАБ и КАБ создают серьёзные проблемы для бойцов ВСУ, заявил командир взвода БПЛА 2-го Интернационального легиона Украины с позывным Чили телеканалу ТСН.

РИА Новости

«Против КАБ и ФАБ ситуация очень тяжёлая. Они нам много проблем создают, и с этим сложно что-то делать. Они действительно разносят всё просто в труху», — сказал он.

Офицер уточнил, что если FPV-дроны позволяли увернуться и существовала возможность их сбить, то российские авиабомбы уже не оставляют шансов на спасение. По его словам, применение Россией авиабомб «нивелирует мотивацию бойцов ВСУ» даже в тех районах, где они готовы идти в бой.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские военнослужащие в Курской области сбросили на бойцов ВСУ, предположительно, трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000. По позициям украинской армии ВС России ударили в районе Черкасское Поречное. На представленных кадрах видно, как после падения бомбы поднимается гриб из дыма и огня, а по земле расходится волна.

Портал Business Insider в середине июля написал, что российские управляемые авиабомбы представляют серьёзную угрозу, так как их практически невозможно сбить. Отмечалось, что российская авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолёты противника. Более того, управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией.