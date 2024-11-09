Астана, 9 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В Казахстане вертолёт Ми-8, предположительно принадлежащий министерству обороны республики, совершил жёсткую посадку. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

МЧС Казахстана

Инцидент произошёл в районе села Сарыжар Марктукского района. Сообщение об авиапроисшествии поступило на пульт дежурного в 11:20 (09:20 мск).

«На место происшествия направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям: пять единиц техники и 23 человека личного состава <…> Спасатели МЧС ликвидировали возгорание», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на борту находились три человека. Один погиб. Двух пострадавших самолётом Як-40 госпитализировали в Актобе.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября вертолёт Ми-8 потерпел крушение после взлёта в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва рядом с границей с Афганистаном. Причиной крушения, по данным The Washington Post, стала техническая неисправность: хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке.

На борту воздушного судна находились 14 пассажиров. Восемь получили ранения, их госпитализировали, погибли шесть человек. В их числе двое россиян, они были пилотами вертолёта.