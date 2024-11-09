Анахайм, США, 9 ноября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме 9 ноября. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Maxim Thore/Global Look Press Кирилл Капризов

Российский форвард Кирилл Капризов отметился двумя шайбами и одной результативной передачей и набрал три очка. Также в составе «Миннесоты» отличились Джейкоб Миддлтон, Маркус Фолиньо и Марко Росси. За «Анахайм» шайбы забросили Робби Фаббри и Мэйсон Мактавиш.

По итогам матча Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. На счету российского нападающего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 27 (9+18) баллов, которые он набрал в 14 поединках. Второе место занимает канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (25), третьим идёт российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (23).

«Миннесота» набрала 22 очка за 14 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 10 очками в 13 играх стоит на 14-й позиции. Команда потерпела четвертое поражение подряд.

Как сообщало ИА Регнум, клуб «Миннесота Уайлд» в ночь на 2 октября в предсезонном домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Чикаго Блэкхокс». Капризов забил одну шайбу. Также на его счету три результативные передачи.

По итогам матча, который завершился со счётом 7:2, его признали первой звездой встречи. Всего российский спортсмен провёл два предсезонных матча, в которых набрал шесть очков (три гола и три результативные передачи).