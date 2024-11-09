Бангкок, 9 ноября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (MMA) 36-летний Анатолий Малыхин проиграл сенегальскому спортсмену Умару Кану в поединке, который проходил на турнире ONE FC 169 в Бангкоке.

ROUELLE UMALI/Global Look Press Анатолий Малыхин

Соперники выходили на ринг пять раундов. Предыдущие бои Малыхин заканчивал поединки досрочно нокаутом. Видеозапись опубликована на YouTube-канале турнира.

Кан победил раздельным решением судей. По результатам боя российский спортсмен не смог защитить титул ONE FC в тяжелой весовой категории.

Малыхин побеждал в поединках 14 раз, а проигрывал — один. Он выигрывал титул чемпиона мира по ММА среди любителей. На счету Умара Кана семь побед при одном поражении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Анатолий Малыхин вышел на церемонию взвешивания перед поединком с Каном с российским флагом на плечах. Помимо триколора у спортсмена был с собой его чемпионский пояс, а также игрушечный бегемот.

В конце октября в Абу-Даби российский боец ММА Шарабутдин Магомедов одержал четвёртую подряд победу в поединке с представителем Армении Арменом Петросяном. Бой в рамках турнира UFC 308 завершился нокаутом в конце второго раунда. 30-летний Магомедов в 15 профессиональных боях в ММА не проиграл ни разу.