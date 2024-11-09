Путин присвоил композитору Пахмутовой звание Героя Труда
Москва, 9 ноября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Соответствующий указ опубликован 9 ноября на официальном портале правовых актов.
Михаил Климентьев/ТАСС
Александра Пахмутова
Почётное звание присвоено Пахмутовой «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», говорится в документе.
Александра Пахмутова 9 ноября отмечает 95-летний юбилей.
Она написала музыку к песням «Беловежская пуща», «Нежность», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и многим другим, а также к прощальной песне Олимпиады-80 «До свиданья, Москва».