Москва, 9 ноября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Соответствующий указ опубликован 9 ноября на официальном портале правовых актов.

Михаил Климентьев/ТАСС Александра Пахмутова

Почётное звание присвоено Пахмутовой «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу», говорится в документе.

Александра Пахмутова 9 ноября отмечает 95-летний юбилей.

Она написала музыку к песням «Беловежская пуща», «Нежность», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и многим другим, а также к прощальной песне Олимпиады-80 «До свиданья, Москва».