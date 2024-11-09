Лондон, 9 ноября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Российские военные применяют новые управляемые авиабомбы Grom-E1, способные преодолевать до 120 км благодаря ракетному двигателю, заявил британский аналитик Дэвид Акс в материале для газеты The Telegraph.

Николай Новичков/ТАСС

Он отметил, что самолёты Су-30 и Су-34 могут использовать такие боеприпасы, находясь вне зоны действия большинства средств противовоздушной обороны (ПВО), которыми располагает Украина. В частности, не угрожают им и современные истребители F-16 с ракетами AMRAAM.

Эксперт утверждает, что ВС России применяли Grom-E1 для атак на украинские военные объекты в Мирнограде, Херсоне и Харькове. ВСУ в свою очередь пытаются использовать французские авиабомбы Hammer и американские JSOW, но из-за дальности, ограниченной 64 километрами, несущие их самолёты попадают в зону действия российских комплексов ПВО С-300 и С-400. Угрозу для них представляют и Су-30 с ракетами R-77.